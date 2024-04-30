بعد استئناف العلاقات.. أول مسؤول عسكري مصري يزور تركيا

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أعلن صالح موتلو شن، السفير التركي في القاهرة، أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، زار تركيا بدعوة من رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول متين غوراك، وأجرى محادثات هناك.

وقال السفير التركي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع التركي يشار غولر التقى رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان التعاون الدفاعي بين البلدين، وذلك قبل زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا.

أول زيارة لمسؤول عسكري مصري

يذكر أن هذه أول زيارة لمسؤول عسكري مصري رفيع المستوى لتركيا منذ توتر العلاقات بين البلدين عام 2013 على خلفية سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر.

وقبل أيام زار سامح شكري وزير الخارجية المصري تركيا بدعوة من هاكان فيدان وزير الخارجية التركي حيث تم بحث التعاون وتعزيز العلاقات بشكل كبير، ومناقشة زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا والاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

عودة العلاقات

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد زار مصر في فبراير الماضي لأول مرة بعد قطيعة دامت 11 عاما.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، كما وقعا على إعلان مشترك حول "إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين".

والتقى الرئيسان المصري والتركي لأول مرة عقب سنوات من القطيعة خلال افتتاح المونديال بقطر عام 2022، ثم التقيا مرة أخرى خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضي.

واتفق الجانبان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.