إرسال واعظات مصريات للخارج.. وزير الأوقاف يكشف التفاصيل

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كشف وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أن بلاده سترسل واعظات دينيات لتقديم تعاليم الدين الإسلامي في الخارج وتم البدء بالفعل في إرسال بعضهن إلى السودان.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" على هامش لقاء تحضيري أقامته الوزارة، اليوم الثلاثاء، لمؤتمر تأهيل الواعظات إن مصر لديها مئات من الواعظات الدينيات اللائي تم تأهيلهن وبلغ عددهن 52 واعظة معينة و 639 معتمدة ومتطوعة، مضيفا أنه سيتم نشرهن في كافة المساجد بمصر لتقديم الدعوة وتعاليم الدين الإسلامي للسيدات والفتيات، ورفع الحرج عنهن والإجابة على الأسئلة التي تخصهن ويتحرجن من سؤال الدعاة من الرجال عليها.

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منع تسلل أي أفكار مضللة

وكشف الوزير المصري أن الواعظات سيقمن كذلك بدور كبير في نشر الدعوة للسيدات بمصليات النساء لتحصين العمل الدعوي المقدم للسيدات، ومنع تسلل أي أفكار مضللة، مشيرا إلى تكريم الرئيس السيسي لهن وللدعاة كافة.

كما تم تكريم واعظتين بمنحهما وسام العلوم والفنون، كما سيتم فتح الباب لاختيار 20 واعظة يمكنهن تقديم برامج بالإذاعة والتليفزيون.

وأكد الوزير المصري أنه يجري تنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات من خلال التدريب على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون، وتمكينهن من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن الإسلام، والتأكيد على مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

وكانت مصر قد بدأت في تنفيذ مشروع الواعظات الدينيات قبل سنوات لتكثيف العمل الدعوي بالمساجد، حيث يتم عمل تأهيل للفتيات المقتدمات لمدة عامين وبعدها يتم نشرهن بالمساجد لتقديم تعاليم الدين للسيدات.