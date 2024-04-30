السقا لكريم عبد العزيز: "رقبتي لك يا صاحبي".. ما السر؟

دقيقتان للقراءة

في منشور عبر حساباته على فيسبوك و"إكس"، وجه الممثل المصري أحمد السقا رسالة إلى زميله الفنان كريم عبد العزيز، حصدت مئات التعليقات خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل.

وقال السقا في منشوره:" قاعد وصاحي بدري ولقيت نفسي عايز أقول كلمة في حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتي من واحنا عيال صغيرين انا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة والقدر ربطنا ببعض ومن يومها واحنا اكتر من الأخوات وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربي وابن ناس".

مادة اعلانية

"رقبتي ليك يا صاحبي"

وكما أوضح أنه لطالما وصف كريم بالصديق والأخ، كاتباً" طول عمرنا مابنقولش لبعض غير ازيك يا صاحبي ... أو مبروك يا صاحبي .. وحقك عليا إني أقولك ربنا يخليك ليا يا صاحبي .. صاحبي واخويا اللى بجد .. رقبتى ليك يا صاحبي .. كلمة حق في حقك".

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل عن سبب تلك التغريدة، أو ما إذا كان وراءها موقف كبير دفع السقا لكتابة تلك الكلمات.

فيما تفاعل آخرون مع هذه العبارات الأخوية، وأثنوا على العلاقة الطيبة التي تجمع النجمين الكبيرين.

نجيب ساويرس يدخل على الخط

في حين دخل رجل الأعمال نجيب ساويرس على الخط، وعلق في تغريدة، كاتبا "انتم الاتنين اجمل من بعض والصديق الوفي هو الأخ اللي انت بتختاره مش مولود معاه.. ربنا يديم المحبة".

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا كان مسلسل "العتاولة" الذي عرض شهر رمضان الماضي على قنوات MBC ومنصة "شاهد" .

بينما شارك كريم عبد العزيز بنفس الموسم في مسلسل الحشاشين الذي أثار ضجة واسعة.