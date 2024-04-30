بعد إيقاف المقرئ السلكاوي.. توجيه من السيسي لإذاعة القرآن الكريم

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بعد قرار إيقاف المقرئ المصري الشهير محمد السلكاوي، كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدفع بدماء جديدة من القراء الشباب في إذاعة القرآن الكريم.

وقال لـ "العربية.نت" إن هذا الأمر يأتي في ضوء المقاييس والمعايير والضوابط الجادة التي تضعها إذاعة القرآن الكريم.

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أخطاء في قرآن الفجر

وكانت الإذاعة المصرية قد قررت قبل أيام إيقاف المقرئ الشهير محمد السلكاوي بسبب ارتكابه أخطاء في قراءة قرآن الفجر بالإذاعة وكثرة أخطائه السابقة.

فيما كشف الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، أنه تم إيقاف المقرىء الشهير لمدة عام إداريا.

وقال في تصريحات سابقة "للعربية.نت" إنه تم استدعاء السلكاوي للتحقيق معه في مقر النقابة ومعرفة سبب وقوعه في تلك الأخطاء أثناء تلاوته قرآن الفجر، موضحا أن هناك عقوبات أخرى قد تطاله غير الإيقاف منها منعه من الإذاعات المباشرة والخارجية والاكتفاء بأن يقوم بتسجيل التلاوات فقط.

كما أوضح أن أخطاء السلكاوي باتت متكررة وهو ما سيكون محل نظر اللجنة خلال التحقيق مؤكدا أن العقوبة المنتظرة ستكون رادعة حفاظا على هيبة وجلال وقدسية القرآن.

تحريف للآيات القرآنية

وكان مستمعو إذاعة القرآن الكريم قد فوجئوا بالمقرىء لقرآن الفجر عبر شبكة البرنامج العام، وإذاعة القرآن الكريم، يقع في جملة من الأخطاء من تحريف للآيات القرآنية وقواعد علم التجويد، ومقامات التلاوة.

وتضمنت الأخطاء التي حدثت من المقرىء تلحينا بالكلمات وتبديل كلمة بأخرى ليس من نفس المعنى وترك كلمة، وتغيير تشكيل الحروف.

يذكر أن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر، قررت إيقاف المقرئ الشهير مرتين من قبل، بسبب أخطاء وقع فيها وقيامه بالرقص خلال تلاوة في أحد العزاءات.