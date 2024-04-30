إسرائيل تستعد لاجتياح رفح.. والجيش المصري يكثف تدريباته

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في ظل تصاعد الأحداث بالمنطقة والتوتر الأخير بسبب تهديدات إسرائيل باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، أعلن المتحدث العسكري المصري عن تفاصيل جديدة عن تدريبات القوات المسلحة.

فقد شهد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأكد قائد قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي، الاستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوي لتنفيذ المهام المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر، وتأمين مجالها الجوي.

وناقش وزير الدفاع عددًا من المشاركين في أسلوب إداراتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ، مشيدًا بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وقدراتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التحديات الجوية المختلفة.

كما التقى وزير الدفاع بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات.

وأكد وزير الدفاع على حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقًا لأحدث النظم العسكرية في كافة التخصصات، بما يمكنها من تنفيذ المهام بكافة واقتدار تحت مختلف الظروف.

يأتي هذا في ظل تهديدات إسرائيلية متكررة باجتياح بري لرفح الفلسطينية، كان آخرها اليوم حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ماض في عملية اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة للقضاء على حركة حماس الفلسطينية، مبيناً أن عملية إجلاء المدنيين من المدينة قد بدأت.