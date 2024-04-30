بعد 4 أيام من البحث.. العثور على جثمان صياد الإسكندرية

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عثرت فرق الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين على جثمان غريق منطقة "الدخيلة" بمحافظة الإسكندرية المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اليوم الرابع من حادث الغرق.

وأفاد الغواص المتطوع إيهاب المالحي بأن جثمان الغريق ظهر على سطح المياه بجوار الميناء وتم انتشاله صباح اليوم، لتسليمه لذويه ليدفن في مثواه الأخير، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

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ضعف الرؤية وشدة حركة المياه

وعلى مدار 4 أيام، واصلت فرق الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين، البحث عن جثمان غريق الدخيلة والذي يدعى "مصطفى النمس" صياد، لكن ضعف رؤية المياه كان عائقًا أمام الغواصين للعثور على الجثمان الغارق، وشدة حركة المياه بسبب مرور السفن الكبيرة ومراكب الصيد.

وكان حادث الغرق قد وقع بجوار مركبه في بحر الدخيلة بالإسكندرية، وتجمع عدد كبير من الغواصين للغوص بأسطوانات الأسكوبا، للتمكن في البقاء تحت سطح المياه أكبر وقت ممكن للعثور على الجثمان الغارق.

وكان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض صياد للغرق بدائرة القسم، يوم السبت الماضي، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.