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حريق ستديو الاهرام
حريق ستوديو الأهرام

جديد حريق ستوديو الأهرام في مصر.. إحالة 4 متهمين للجنايات

القاهرة - العربية.نت
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أحالت جهات التحقيق المختصة 4 متهمين مسؤولي الكهرباء والمسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني، والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، إلى المحاكمة الجنائية، في حريق استوديو الأهرام بمصر، ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة، اليوم الثلاثاء.

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وكانت جهات التحقيق المختصة في واقعة حريق ستوديو الأهرام قد تسلمت في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي للمكان وتوافرها.

مخالفات سابقة

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استوديو الأهرام"، في العام الماضي، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، ومن المقرر الاستماع إلى أقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي أمام جهات التحقيق.

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فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.

حريق لوكيشن مسلسل "المعلم"

واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذي احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل استوديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفني، وطاقم العمل الذي شارك في التصوير يوم الحريق.

وأكد المستدعون جميعا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوي على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراي النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان حريق ضخم قد نشب في استوديو الأهرام منتصف شهر مارس الماضي، حيث يتم تصوير مشاهد مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان.

وتواجدت قوات الأمن والمطافي على الفور بعد اشتعال النيران داخل الاستوديو والتهمت الكثير من محتوياته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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