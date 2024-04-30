مصر.. القبض على شاب انتحل صفة طبيب أسنان

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تمكنت قوات أمن محافظة المنوفية المصرية، مساء أمس الاثنين، من ضبط شاب انتحل صفة طبيب أسنان وفتح عيادة بمدينة منوف.
جاء ذلك بالتنسيق بين قوات الشرطة وإدارة العلاج الحر ومركز ومدينة منوف، حيث تم إجراء حملة تفتيشية على العيادة.
وتبين أن منتحل صفة طبيب الأسنان خريج كلية شريعة وقانون، وقد فتح عيادة للكشف على المرضى وكتب وصفات طبية ووصف أدوية غير آمنة.
اعتقاله أثناء إجرائه كشفاً لسيدة
فيما كشف مصدر مسؤول لوسائل إعلام محلية، أن المتهم يدعى "ع.ح" ويبلغ 28 عاماً، مضيفاً أنه ضُبط بحوزته مطبوعات عليها اسمه بوصفه فني أسنان.
وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لحظة القبض على المتهم أثناء إجرائه كشفاً لسيدة داخل العيادة.
في حين تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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