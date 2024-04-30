مقاطعة الأسماك في مصر.. تحركات نيابية وانخفاض ملحوظ للأسعار

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بعد حملة مقاطعة للأسماك بعنوان "خليها تعفن" امتدت إلى 10 أيام، بدأت ثمار النتائج تظهر في مصر.

وقال مؤسس حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد محمد غريب، إن حملة المقاطعة حققت نجاحاً ملحوظاً في انخفاض الأسعار.

وكشف غريب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، عن اجتماع عقد يوم الأحد الماضي بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والغرفة التجارية والأطراف ذات الصلة بصناعة الصيد وتربية الأسماك في المحافظة، وذلك لبحث مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك بصورة كبيرة وإيجاد حلول لها.

وأكد أنه بعد مرور أسبوع سيتم تخفيض أسعار الأسماك من 30 إلى 35%، بعد أن سجل انخفاضات أمس، وصلت إلى 10%.

كما أضاف "الحاضرون في الاجتماع اتفقوا على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة، حيث تم الاتفاق على تخفيض أسعار الأسماك بنسبة 10% اعتبارًا من اليوم، على أن يشهد الأسبوع القادم مزيدًا من التخفيض بنسبة تصل إلى 30%".

وأوضح أن سعر كيلو السمك البوري وصل إلى 180 جنيها بعد أن كان 220 جنيها، وسعر كيلو السردين أصبح 60 جنيهاً بعد أن وصل إلى 110 جنيهات، فيما بلغ سعر البيع للكيلو ونصف من الشبار الأبيض 100 جنيه، لافتًا إلى أن هناك تفهمًا لدى التجار للشكاوى والمطالب المشروعة للمستهلكين.

وانطلقت في مصر عدة حملات لمقاطعة الأسماك واللحوم والبيض و الدواجن على خلفية ارتفاع الأسعار الكبير على أمل أن تؤدي هذه الحملات إلى تحريك الأسعار لصالح المواطن.