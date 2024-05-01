ادعى تحرشها بعامل.. إعلامية مصرية شهيرة تتسبب في حبس صاحب شركة

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قررت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، الحكم بحبس صاحب شركة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، في الدعوى المقدمة منه لفسخ العقد مع الإعلامية منى العراقي وادعائه تحرش الإعلامية بأحد العاملين بالقناة.

وقال دفاع الإعلامية منى العراقي، إن المتهم ادعى أن الإعلامية تحرشت بأحد العاملين بالقناة، وأقام دعوى أمام المحكمة لفسخ العقد بينها وبين الشركة المسؤولة لتهربه من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية.

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وأوضح بأنه تقدم بـ "فلاشة" وشهود إلى هيئة المحكمة، وعندما اطلعت المحكمة على الفلاشة رفضت جميع محتواها وأيدت الحكم بحبسه سنة في سب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي.

حيثيات الحكم

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قررت سابقا، حبس صاحب شركة في اتهامه بالادعاء على الإعلامية منى العراقي بالتحرش بأحد العاملين في القناة بالحبس عاما مع الكفالة 5 آلاف جنيه، ثم تأييد حكم حبس صاحب الشركة في جلسة أمس.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الأول، إن النيابة العامة اسندت للمتهم في واقعة منى العراقي، أنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بدد المبلغ المالي والمنقولات المسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوك للمجني عليه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه.

وحيث أنه ولما كان الثابت للمحكمة أن المتهم قد بدد ما سلم إليه بمقتضى عقد من العقود الواردة بنص المادة 341 من قانون العقوبات وأنه لم يقدمها في حال المطالبة بها وهو الأمر الذي تتوافر معه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وفقا للقواعد القانونية.