تحرش بها واعتدى على والدها بالضرب.. مصرية تقتل شاباً على الملاً

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شهدت منطقة المقطم بمحافظة القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل عندما أقدمت فتاة على قتل شاب تحرش بها واعتدى على والدها بالضرب أثناء دفاعه عنها.

وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع منطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة بسلاح أبيض.

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وبعمل التحريات تبين أن المتوفى كان برفقة صديقه وقام بمعاكسة فتاة تسير برفقة والدها وعندما حاول الأب المسن الدفاع عن ابنته من تحرش الشابين قام المتوفى بالتعدي عليه بالضرب المبرح، وأن الفتاة عندما شاهدت والدها يتعرض للضرب استلت سلاحا أبيض وقامت بطعن أحدهما وأردته قتيلا، وفر الآخر.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة وأبيها وصديق المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد دخلت الفتاة المتهمة بقتل الشاب في نوبة بكاء أثناء الإدلاء بتفاصيل الواقعة وكيفية حدوثها أمام رجال مباحث القاهرة، وقالت المتهمة إن المجني عليه تحرش بها أثناء سيرها في الطريق العام، وعندما أخبرت والدها قام بمعاتبة المتهم.

طعنة قتلته

وأضافت المتهمة أن الشاب تحرش بها وتعدى على والدها لفظيا، ثم أمسك به في محاولة للتعدي عليه بالضرب، أمام ابنته ما أثار غضب الفتاة التي أمسكت بسلاح أبيض، سددت به طعنة في رقبة الشاب أودت بحياته.

وأكدت المتهمة أنها لم تفكر في الهرب وأن والدها حاول إنقاذ الشاب ونقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه، وأنها لم تقصد قتل الشاب، لكنها لم تستطع أن تشاهد والدها في هذا الموقف أمام عينيها، فقررت مناصرته وسددت الطعنة للمجني عليه بقصد الدفاع عن والدها لا بقصد القتل، ولا تزال التحقيقات مستمرة.