حادثة لاعبة دراجات منتخب مصر.. استدعاء للتحقيق وشطب زميلتها

دقيقتان للقراءة

أعلن اتحاد الدراجات المصري وقف لاعبة لمدة عام بعد تسببها في إصابة زميلتها خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس.

شطب اللاعبة المعتدية

وقرر الاتحاد شطب اللاعبة المعتدية شهد محمد سعيد واستبعادها من السباق مع توقيع غرامة مالية عليها واستبعادها من المسابقات المحلية لمدة عام.

كما قرر الاتحاد استدعاء اللاعبة المجني عليها للتحقيق وسماع أقوالها، مستنكرا لجوء والدتها للجهات القضائية ورفضها التصالح.

"أمور تتكرر"

وقال رئيس الاتحاد وجيه عزام لـ"العربية.نت" إن هذه الأمور تحدث مرارا وتكرارا مؤكدا أن الاحتكاك يحدث حتى في اللعبات الأخرى مثل كرة القدم كأن يصطدم لاعب بزميله أو يعرقله من دون أن يقصد إصابته.

وأكد أن الحادث لو كان متعمدا أو فيه شبهة تعمد فسيتم التحقيق فيه بالطبع، موضحا أنه يجري التحقيق بالفعل في الواقعة ومن أخطأ سيتم محاسبته على الفور.

وقال إنه طلب من اللاعبة وأسرتها الحضور لمكتبه والاطلاع على الأوراق والتقارير الطبية متعهدا بحل الأزمة.

"واقعة مؤسفة"

وكانت بطولة الجمهورية للدراجات في مصر على الطريق فردي السيدات، قد شهدت واقعة مؤسفة مساء السبت الماضي، بعد إصابة اللاعبة الناشئة جنة عليوة باشتباه ارتجاج في المخ، مع كسور في الضلوع عقب اصطدامها بلاعبة المنتخب الوطني شهد سعيد في الأمتار الأخيرة للسباق.

بلاغ للنائب العام

بعد الواقعة أعلنت لاعبة المنتخب الوطني للدراجات سابقاً حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى لجنة، تقديمها بلاغ للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد.

وقالت حبيبة عليوة إن شقيقتها أصيبت بكسر في الكتف، وتحتاج علاجا لأكثر من 45 يوما، وأنها تعاني من فقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة لكدمات متفرقة في الجسد وتعرضها لتشنجات.

وفي حديث لـ"العربية.نت" أوضحت شقيقتها حبيبة عليوة إنه تم عمل أشعة على الرأس وفي انتظار النتيجة، نظرا لارتطامها بالرصيف ووجود جروح بالرأس موضحة أنه لم يكن هناك سيارة إسعاف مجهزة أو مسعف في مكان وقوع الحادث لشقيقتها.

وأشارت إلى أنه تم عرض اللاعبة شهد سعيد على النيابة لسماع أقوالها، وتم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها لحين الفصل.

من جانبها نفت اللاعبة شهد سعيد من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على الإنستغرام التهم الموجهة إليها.