حظر الأسماك بمطاعم البحر الأحمر.. ما علاقة هجمات القرش؟

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بدءاً من اليوم الأربعاء ولمدة شهرين ونصف الشهر حظر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، تداول الأسماك في أسواق ومحال ومطاعم البحر الأحمر

وشمل قرار المحافظ منع تداول جميع أسماك البحر الأحمر فى محلات بيع الأسماك والمطاعم بالمنطقة، طوال فترة وقف الصيد، التي تبدأ من 1-5-2024 وحتى 15-7-2024، طبقاً للقرار رقم "381" لعام 2024.

وكان جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية أصدر قرارا بوقف الصيد في البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث بدأ تطبيق قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والغردقة ورأس غارب شمال البحر الأحمر، وجنوب سيناء لحرفة السنار لمدة 3 أشهر بداية من 15 أبريل الجارى وحتي 15 يوليو المقبل.

منع صيد الجمبري

كذلك شمل القرار وقف صيد "الجر" و"الشانشولا"، بداية من منتصف مايو، كما منع منعا باتا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها.

هجمات أسماك القرش

أما أسباب هذا القرار، فتعود بحسب ما أوضح محافظ البحر الاحمر، إلى ضرورة الحفاظ على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس، وتماشيا مع التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين في تلك المنطقة.

على أن يتم معاقبة المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة المعدات، وفي حالة تكرار المخالفة إيقاف 6 أشهر والإحالة إلى النيابة.

يشار إلى أن عدة محافظات مصرية كانت شهدت حملة لمقاطعة الأسماك بعنوان "خليها تعفن" والتي بدورها ساهمت في نزول أسعار الأسماك بنسبة ملحوظة.

ليبدأ اليوم قرار حظر الصيد في البحر الأحمر ومنع أهالي هذه المحافظة والمحافظات المجاورة من تناول الأسماك، لكن هذه المرة لأسباب بيئية.