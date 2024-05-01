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الطالب الفقيد

صدمة في مصر.. وفاة طفل بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي

القاهرة - مي عبد المنعم
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وسط دهشة الطلاب وصدمة المعلمين وفي واقعة محزنة توفي أمس الثلاثاء، طالب مصري في الصف الأول الإعدادي، بإحدى المدارس الخاصة بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية في مصر، حيث أصيب الطالب بأزمة قلبية مفاجئة و هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء فعاليات اليوم الدراسي في حصة التربية الرياضية في فناء المدرسة.

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وقالت منى عطا مديرة إدارة غرب المحلة التعليمية بالمحلة، في تصريحات صحفية أنها تلقت إخطارا من إدارة المدرسة بوجود إصابة الطالب يوسف عبد السلام الجمل بحالة إغماء وتعب شديد أثناء اليوم الدراسي وفي أثناء حصة التربية الرياضية، وأنه تم نقل الطالب إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية والطبية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، إلا أنه بعد ساعتين داخل المستشفى لفظ الطالب أنفاسه الأخيرة.

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صدمة وسط التلاميذ

ونزل الخبر كالصاعقة على زملاء الطالب الفقيد يوسف حيث كان طبيعيا ولا يعاني من أية حالة صحية معينة، كما أنه مجرد طفل صغير لم يواجه بعد مسؤوليات الحياة ومشاقها النفسية والبدنية ليسقط من بينهم بهذه الطريقة المفاجئة ويترك موضعه في الفصل، وترتيبه في طابور الصباح معهم.

ونعت المدرسة فقيدها في بيان لها، وشيعت الجنازة ظهر اليوم الأربعاء، بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة، وشارك الآلاف من أهالي المدينة مسقط رأس الطالب وعدد كبير من زملائه بالمدرسة في تشييع جثمانه إلى مثواه بمقابر العائلة بمدينة المحلة الكبرى.

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