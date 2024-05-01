طالبة طب رفضت الارتباط بزميلها.. فهاجمها بسكين

1 دقيقة للقراءة

شهدت كلية الطب بجامعة الزقازيق في مصر الأربعاء اعتداء طالب على زميلته بسلاح أبيض لرفضها الارتباط به وخطبتها لآخر.

ووفق المعلومات الأولية، وقعت مشادة بين الطالب والطالبة في الفرقة الرابعة، داخل الحرم الجامعي، لعدم رغبتها في الارتباط به، تطورت إلى تعديه عليها بسكين كان بحوزته.

مادة اعلانية

فيما أصيبت الشابة بجرح باليد أثناء محاولته إنهاء حياتها. وتم نقلها لمستشفى الجامعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

في حين تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول طالبة بكلية الطب البشري مصابة بجرح في اليد.

فانتقلت إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن مصر شهدت عام 2022 وقائع قتل بسبب الحب ورفض الفتيات الارتباط ببعض الشبان.

وفي يونيو 2022، أسدل الستار على فاجعة الطالبة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها الشاب محمد عادل أمام بوابة جامعة المنصورة لرفضها الارتباط به. وشهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد تأييد محكمة النقض للحكم بإعدامه.