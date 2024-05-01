مصر.. كاميرات وغرف عمليات للقضاء على الغش في الامتحانات

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مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية عن إجراءات مشددة للتصدي لظاهرة الغش هذا العام، حيث ستكون هناك كاميرات مراقبة للجان امتحانات الثانوية العامة مرتبطة بشكل مباشر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، من أجل رصد أى مخالفات قد تحدث في اللجان.

وأكدت الوزارة أنها سوف تتصدى لأي محاولات غش أثناء سير الامتحانات وسيتم تطبيق القانون بحزم ومن دون تهاون.

عقوبات الغش

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو/حزيران المقبل، وتنتهي السبت 20 يوليو/تموز 2024.

جدير بالذكر أن القانون المصري رقم 205 لسنة 2020 في شأن مواجهة الغش ينص على عقوبات بالحبس مـدة قد تصل إلى سبع سنوات، وغرامات تصل إلى مئتي ألف جنيه، في حالات الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات، كل ذلك يأتي كإجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة ، والتي يشترك فيها الطلبة وعدد من أولياء الأمور في وقائع متكررة كل عام استوجبت تشديدات قانونية.