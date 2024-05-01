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إزالة الاعلانات المخالفة
إزالة الإعلانات المخالفة
خاص

لوحات إعلانية "خادشة للحياء" في شوارع مصر.. والسلطات تتحرك

الغردقة - محمد مخلوف
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فوجئ أهالي مدينة الغردقة المصرية بمحافظة البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، بانتشار حملة إعلانية بشوارع المدينة لإحدى معارض الأثاث استخدمت فيها ألفاظ وصفت بـ"الخادشة للحياء".

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وفي استجابة سريعة للأهالي قررت السلطات المصرية فسخ التعاقد مع شركة الإعلانات لنشرها إعلانا يتضمن كلمات خادشة ولكثرة مخالفاتها حيث تعد تلك هي الواقعة الثانية لشركة الإعلانات الحاصلة على حقوق الامتياز بمدينة الغردقة، حيث قامت بعمل إعلانات تمهيدية في بداية الحملة الإعلانية في وقت سابق إلا أن مسؤولي الوحدة المحلية قاموا بإزالتها على الفور.

في هذا الشأن، قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر "للعربية.نت"، إنه لن يسمح بأي إعلانات تمس العادات والتقاليد وتخالف القانون المصري مضيفا أنه قرر فسخ التعاقد مع شركة الإعلانات استجابة للمواطنين، وبسبب تكرار مخالفاتها، التي كان آخرها أمس الثلاثاء، لاستخدامها ألفاظا اعتبرها الأهالي خادشة للحياء وأثارت استياءهم.

وأكد المحافظ أنه أعطى الأمر بالإزالة الفورية لأي إعلانات مخالفة موجها تحذيرا شديد اللهجة لكافة الشركات بأنه لن يسمح بأي مخالفات، وموجها باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء والمدن لمتابعة ولإزالة كافة الإعلانات المخالفة.

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