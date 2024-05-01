مصر.. ضبط كميات كبيرة من لحوم الخيول داخل 4 مطاعم

1 دقيقة للقراءة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية المصرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، والطب البيطري، من ضبط كميات كبيرة من لحوم خيول داخل 4 مطاعم بمدينة "قها"، خلال حملات للتفتيش على المطاعم والثلاجات، وأماكن تخزين وبيع اللحوم، اليوم الأربعاء.

البداية عندما اكتشف الأهالي وجود خيول مذبوحة بجوار الطريق الزراعي بجوار محطه كهرباء مدينة "قها"، وبورود بلاغ لإدارة وحدة مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تم على الفور تشكيل حملة بإدارة تموين قها، ومجلس مدينة قها، وحماية المستهلك، والطب البيطري، وتم ضبط كميات من هياكل خيول.

وتم تحرير محضر إثبات حاله بالواقعة، ومحضر دفن لبواقي الخيول الموجودة بالمكان بواسطة الطب البيطري.

في هذا الإطار تم استكمال الحملة لأعمالها للتوصل إلى لحوم الخيول بالمحلات والمطاعم، والثلاجات، وأماكن تخزين وبيع اللحوم التي تقوم باستخدام اللحوم المفرومة، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر وبدون أي بيانات تدل على مصدرها، متواجدة في عدد 4 مطاعم بمدينة قها، وقد تم سحب عينات منها للتأكد من وجود لحوم من الفصيلة الخيلية، وذلك بمعرفة الطب البيطري.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.