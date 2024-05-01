"الزقي فيها وما تسيبيهاش".. والدة لاعبة منتخب مصر تكشف تفاصيل الحادث

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بعد أن شهدت بطولة الجمهورية للدراجات في مصر على الطريق فردي السيدات، واقعة مؤسفة، مساء السبت الماضي، إثر إصابة اللاعبة الناشئة جنة عليوة باشتباه ارتجاج في المخ، مع كسور في الضلوع عقب اصطدامها بلاعبة المنتخب الوطني شهد سعيد في الأمتار الأخيرة للسباق.

"اتهام بمحاولة القتل"

على إثر تلك الواقعة أعلنت لاعبة المنتخب الوطني للدراجات سابقاً حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى لجنة، تقديمها بلاغا للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد.

نسرين حامد سلامة والدة اللاعبة المصابة جنة عليوة، أكدت لـ"العربية.نت" أن ابنتها تتماثل للشفاء، لكنها كشفت مزيدا من التفاصيل عن الحادث.

"الاتحاد لم يتواصل معنا"

فقد أكدت والدة اللاعبة أن الاتحاد لم يتواصل معهم في البداية بشأن الواقعة المؤسفة التي تعرضت لها ابنتها، مشيرة إلى أنه تم إرسال فيديو الحادث لوجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد منه في البداية.

كما أوضحت أن الحكام لم يهتموا بما حدث لابنتها، حتى أن سيارة الإسعاف لم تكن مجهزة على الإطلاق وتم نقل ابنتها للمستشفى بعربية خاصة ملاكي، معقبة: "حتى الحكام لم يهتموا ولا شافوا البنت جرالها ايه".

وأضافت: "كان ممكن يكون فيه عندها كسر في العمود الفقري أو كسور خطيرة تسبب عاهة وماينفعش تتنقل من مكان الحادث غير بسيارة إسعاف مجهزة ومسعف".

وأكدت أنه تم استكمال مراسم تتويج اللاعبات بشكل طبيعي بعد حادث ابنتها، وتم تتويجهن جميعا ومن بينهن اللاعبة شهد سعيد المتهمة بالواقعة.

وأشارت إلى أنها لم تلق أي اهتمام بابنتها، قائلة: "مفيش حد من الفريق المتسبب في الحادث جه اطمن على بنتي".

وأوضحت أن من تواصل مع اتحاد الدراجات هو رئيس النادي عبداللطيف وهو من قام بتقديم مذكرة بالحادث.

"كأنها لم تكن"

وعبرت والدة جنة عن استيائها من حصول اللاعبة المتهمة شهد على ميداليتها بشكل طبيعي عقب الحادث، قائلة: "المفروض إن شهد انسحبت منها الميدالية اللي كانت داخلة بيها مكان ابنتي جنة، لكن في السباق بيكون فيه ميدالية جماعية وهي توجت بيها عادي، وكأننا نهنيها على ما عملته".

وأوضحت بعض التفاصيل الخاصة بالمسابقة، قائلة: "قبل السباق بيوم كان فيه سباق فردي شاركت فيه اللاعبة ابتسام زايد، وحبيبة أخت جنة كسبت لكن لأن حبيبة بتلعب تحت سن 23 قالوا هيكون فيه ميدالية منفصلة".

وأشارت إلى أنه يوم الحادث سمعوا بعض الفتيات الحضور أن اللاعبة ابتسام تقول لشهد "إلزقي في جنة ماتسيبيهاش"، مؤكدة أنه "وطول السباق بالفعل شهد وراء جنة يمين أو يسار"، موضحة: "حتى في نهاية السباق بيكون على اللاعب أنه يمشي في خط مستقيم وإلا يتم شطب اللاعب.. وشهد لاعبة أوليمبية وفاهمة الكلام ده ومع ذلك وفي آخر السباق أخدت جنة من اليمين لليسار ورفعت ايديها عشان تشدها ووقعتها".

وأكدت والدة جنة عليوة في الختام أن كل هذا مصور وسيتم إرفاقه في ملف الاتهام ضد اللاعبة شهد سعيد.

إيقاف المتهمة لمدة عام

من جانبه، أعلن اتحاد الدراجات المصري وقف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام بعد تسببها في إصابة زميلتها خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس.

وقرر الاتحاد شطب اللاعبة المعتدية شهد محمد سعيد واستبعادها من السباق مع توقيع غرامة مالية عليها واستبعادها من المسابقات المحلية لمدة عام.

وقرر الاتحاد استدعاء اللاعبة المجني عليها للتحقيق وسماع أقوالها، مستنكرا لجوء والدتها للجهات القضائية ورفضها التصالح.

وقال رئيس الاتحاد لـ" العربية.نت" إن هذه الأمور تحدث مرارا وتكرارا مؤكدا أن الاحتكاك يحدث حتى في اللعبات الأخرى مثل كرة القدم كأن يصطدم لاعب بزميله أو يعرقله دون أن يقصد إصابته.

وأكد أن الحادث لو كان متعمدا أو فيه شبهة تعمد فسيتم التحقيق فيه بالطبع، موضحا أنه يجري التحقيق بالفعل في الواقعة ومن أخطأ سيتم محاسبته على الفور.

وقال إنه طلب من اللاعبة وأسرتها الحضور لمكتبه والاطلاع على الأوراق والتقارير الطبية متعهدا بحل الأزمة.