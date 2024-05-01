115 شاحنة.. دفعة جديدة من المساعدات تصل غزة عبر معبر رفح

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أعلن صندوق تحيا مصر وصول قافلة مساعدات تضم 115 شاحنة فجر اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة من خلال جسر الإغاثة البري عبر معبر رفح المصري إلى القطاع تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

قافلة المساعدات الإنسانية هي الخامسة المقدمة من صندوق تحيا مصر، إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وهي محملة بـ 1840 طنا من المساعدات الإنسانية وكراتين المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب كميات هائلة من الأرز، والدقيق، والزيوت، والسمن، والمكرونة، والمعلبات سريعة التحضير، والتمور، والأجبان، والألبان، والمياه المعدنية، والعصائر، وغيرها من المواد التي تُشكّل ضرورة أساسية لسكان قطاع غزة.

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كما شملت القافلة شاحنات مساعدات طبية محملة بكل المستلزمات الطبية للمرضى والجرحى، وتأمين احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الهمم من أهالي القطاع.

جدير بالذكر أن قوافل المساعدات المصرية لم تنقطع منذ بدء الحرب في قطاع غزة من صندوق تحيا مصر ومنظمات مدنية وخيرية مصرية فضلا عن بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر، بالإضافة إلى عمليات الإنزال الجوي فوق القطاع في محاولة لإيصال كل ما يلزم أهالي القطاع من غذاء ودواء ومواد إعاشة تساعدهم وفق الأولويات والاحتياجات الأساسية وسط أزمة إنسانية كبيرة حذرت منها الأمم المتحدة.