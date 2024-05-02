أم تفقد أطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز في منزل بمصر

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شهدت عزبة جعفر التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، شمال مصر، حادثاً مؤسفاً حيث فقدت أم أطفالها الثلاثة دفعة واحدة في انفجار أسطوانة غاز.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد بانفجار اسطوانة غاز داخل منزل بمنية النصر، ما أدى إلى مصرع كل من "منة عبد السميع مصطفي عبد السميع، ١٣ عاما"، متأثرة بحروق بالدرجة الثالثة، وشقيقها "مازن عبد السميع مصطفي عبد السميع، ١١ عاما"، وإصابته حروق بالدرجة الثالثة، والشقيق الأصغر، مروان عبد السميع مصطفي عبد السميع"، ١٠ أعوام، إثر إصابته بحروق بالدرجة الثانية والثالثة.



كما نتج عن الانفجار إصابة الأم وتدعى "منال علي عبد العال" تبلغ من العمر ٥١ عاما، بحروق بكامل الجسم من الدرجة الأولى.

وتم نقل جثامين الأطفال الثلاثة لمستشفى منية النصر، وتحويل الأم إلى المستشفى الدولي قسم الحروق لتلقي العلاج، وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث وتم عمل الاحتياطات اللازمة من قطع المرافق وإخماد الحريق، كما أخطرت النيابة العامة بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.