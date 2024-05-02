تشاجرت مع زوجها فألقت بنفسها من رابع دور وعلقت بحبل الغسيل.. مشاهد تشعل التواصل بمصر

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مشاهد تحبس الأنفاس أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية في واقعة مأساوية شهدتها محافظة الشرقية في مصر، حيث رصدت كاميرا مراقبة وقوف مجموعة من الأشخاص أسفل أحد العقارات بمحافظة الشرقية ينظرون إلى الأعلى ويحاولون التقاط شيء ما، حيث تبين أنها سيدة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الرابع.

وتجمع عدد من الأهالي أسفل العقار في محاولة لإثناء السيدة عن القفز، ليضطروا بعدها للتجمع في وضع الالتقاط في محاولة لإنقاذ السيدة وامتصاص الصدمة قبل ارتطامها بالأرض.

وسقطت السيدة فوق الأهالي بالفعل في مشهد مرعب يحبس الأنفاس وهو المشهد الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالمكان.

إصابات وحالات حرجة

وتمكن الأهالي من إنقاذ السيدة بالفعل من موت محقق بفضل تدخلهم السريع، حيث حاولوا إفاقتها وتم نقلها إلى المستشفى، فيما نتج عن الحادث إصابة شابين بجروح خطيرة.

وبحسب الأهالي قامت السيدة بمحاولة الانتحار بعد مشاجرة مع زوجها، حيث صعدت على سور الشرفة لترمي بنفسها، لكنها علقت بحبل الغسيل، وهنا شاهدها الأهالي الذين لم يترددوا في محاولة إنقاذها بهذه الطريقة البدائية، أما الشابان اللذان تحملا صدمة السقوط والوزن فتم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة وهما "مجدي زكريا" و"ممدوح إسماعيل".