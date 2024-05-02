اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
لحظة السقوط
لحظة السقوط

تشاجرت مع زوجها فألقت بنفسها من رابع دور وعلقت بحبل الغسيل.. مشاهد تشعل التواصل بمصر

السيدة سقطت على المارة في مشهد مرعب يحبس الأنفاس

القاهرة - مي عبد المنعم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

مشاهد تحبس الأنفاس أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية في واقعة مأساوية شهدتها محافظة الشرقية في مصر، حيث رصدت كاميرا مراقبة وقوف مجموعة من الأشخاص أسفل أحد العقارات بمحافظة الشرقية ينظرون إلى الأعلى ويحاولون التقاط شيء ما، حيث تبين أنها سيدة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الرابع.

وتجمع عدد من الأهالي أسفل العقار في محاولة لإثناء السيدة عن القفز، ليضطروا بعدها للتجمع في وضع الالتقاط في محاولة لإنقاذ السيدة وامتصاص الصدمة قبل ارتطامها بالأرض.

وسقطت السيدة فوق الأهالي بالفعل في مشهد مرعب يحبس الأنفاس وهو المشهد الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالمكان.

تدشين كيان ضخم في سيناء.. خطة جديدة لوقف مخططات تهجير وتوطين أهل غزة مصر خاص تدشين كيان ضخم في سيناء.. خطة جديدة لوقف مخططات تهجير وتوطين أهل غزة

إصابات وحالات حرجة

وتمكن الأهالي من إنقاذ السيدة بالفعل من موت محقق بفضل تدخلهم السريع، حيث حاولوا إفاقتها وتم نقلها إلى المستشفى، فيما نتج عن الحادث إصابة شابين بجروح خطيرة.

السيدة و أحد المصابين
السيدة و أحد المصابين

وبحسب الأهالي قامت السيدة بمحاولة الانتحار بعد مشاجرة مع زوجها، حيث صعدت على سور الشرفة لترمي بنفسها، لكنها علقت بحبل الغسيل، وهنا شاهدها الأهالي الذين لم يترددوا في محاولة إنقاذها بهذه الطريقة البدائية، أما الشابان اللذان تحملا صدمة السقوط والوزن فتم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة وهما "مجدي زكريا" و"ممدوح إسماعيل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصين تطلق حاملة الطائرات الأكبر والأكثر تقدمًا في العالم الصين تطلق حاملة الطائرات الأكبر والأكثر تقدمًا في العالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط