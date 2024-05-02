اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الشرطة المصرية (آيستوك)
الشرطة المصرية

وسط فزع وصراخ الجيران.. أب يذبح طفلته بسكين داخل غرفتها في مصر

القاهرة - العربية نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

جريمة مروعة شهدتها عزبة التحرير بقرية ديروط الشريف بمحافظة أسيوط، في صعيد مصر، حيث قام أب بذبح طفلته داخل غرفتها وسط فزع وصراخ الأهالي.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة ببلاغ بمصرع طفلة داخل منزلها مذبوحة ووجود شبهة جنائية بمركز ديروط.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث حيث تبين مصرع الطفلة "قمر.ع .م" والتي تبلغ من العمر 3 سنوات، ويوجد بها آثار ذبح وشبهة جنائية.

"أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة مصر خاص "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة

وأشارت التحريات الأولية إلى قيام الأب بذبح طفلته لتعاطيه مواد مخدرة، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم "سكين".

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم تحت تصرف النيابة العامة، ولم يعرف حتى الآن دوافع الأب أو نوعية الخلافات التي أدت لمثل هذه الجريمة المروعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تباين انعكاس تداعيات الاحتجاجات الجامعية على ترمب وبايدن تباين انعكاس تداعيات الاحتجاجات الجامعية على ترمب وبايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط