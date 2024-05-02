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من مقطع الفيديو
من مقطع الفيديو

دراجات نارية واستعراضات في شوارع مصر.. والداخلية تتدخل

حركات متهورة ورفع اليدين في الهواء أثناء القيادة السريعة في حركات استعراضية

القاهرة - مي عبد المنعم
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انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وأثار الجدل والاستياء الكبيرين بين رواد مواقع التواصل في مصر خلال الساعات السابقة.

وتضمن المقطع المصور قيام قائدي دراجتين ناريتين بحركات استعراضية متهورة في شوارع القاهرة، وهو ما انتقده المتابعون معتبرين أن هذه الممارسات تعرض المواطنين من المارة وسائقي السيارات للخطر والموت.

استعراضات وحركات متهورة

وفي الفيديو يظهر شابان يقودان دراجتين ناريتين بسرعة عالية وسط الأحياء السكنية، مع عمل حركات متهورة ورفع اليدين في الهواء أثناء هذه القيادة السريعة، في استعراض لإمكانياتهما في القيادة والمناورة بسرعة عالية.

ولم تمض ساعات حتى أعلنت وزارة الداخلية المصرية تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما (شخصان مقيمان بالجيزة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

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وقالت الوزارة إنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود عدد من الفيديوهات التي تدل على قيامهما بحركات استعراضية خطيرة تعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر، وإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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