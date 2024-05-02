كيف قفز عمرو يوسف من الدور الخامس بدون دوبلير؟

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يعيش الفنان عمرو يوسف حاليًا حالة من النجاح والنشاط الفني بعد النجاحات الكبيرة التي حققها فيلمه الأخير "شِقو" والذي عُرض في موسم عيد الفطر المبارك، وحقق إيرادات كبيرة في مختلف البلدان العربية. وفي حديثه مع "العربية.نت"، كشف عمرو يوسف عن أسباب انجذابه للفيلم والنجاحات التي حققها، كما كشف عن كواليس العمل مع النجوم يسرا وأمينة خليل ودينا الشربيني ومحمد ممدوح، وعلاقته بالمخرج كريم السبكي.

وتحدث النجم المحبوب عن أصعب المشاهد التي نفذها بالفيلم وسر نجاحه وأسباب ابتعاد زوجته النجمة كندة علوش عن الساحة الفنية، وإمكانية عودتهما معًا على الشاشة، كما تحدث عن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والمفاجآت التي يحملها.

إيرادات تاريخية لـ"شقو"

وأعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته الغامرة، بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم "شقو" والإيرادات التاريخية له، وأكثر ما أشعره بالسعادة هو حديث الجمهور عن الفيلم، محبتهم وتعلقهم وتفاعلهم معه حيث باتوا يسألونه بعدها هل سيكون هناك جزء ثان له أم لا؟ ويتناقشون معهم في تفاصيل العمل، على اختلاف البلدان التي تم افتتاح الفيلم بها، وأكد أنهم مستمرون بالعروض الخاصة وعمل جولات للفيلم في مختلف البلاد العربية.

وحول مسألة وجود جزء ثان من الفيلم، قال يوسف: "الأمر يرجع إلى الكاتب وسام صبري فلو كتب جزءا تانيا بنفس مستوى هذا الفيلم بالطبع سيكون متواجدا ومطلوبا".

وكشف عمرو يوسف أنه حين قرأ السيناريو أعجب بالفيلم للغاية وبالحوار الذي كتبه وسام صبري، لذا هو لم يعجب بدوره فقط بل أعجب بالفيلم ككل، لذا وافق عليه على الفور، كما أن نوع الأكشن داخله مختلف فالشخصية تعتمد على الملاكمة لذا سوف ترى ذلك في المشاهد.

وأضاف أنه لابد على الممثل أن يغير جلده في كل مرة، ويجدد الأفكار ويطورها حتى لا يظل ثابتا في مكانه، فلقد اجتهد كثيرًا حتى يصل لما هو عليه الآن من تقديم أدوار وشخصيات مختلفة وهذا هو النجاح الحقيقي.

رفض الاستعانة بدوبلير

وأضاف يوسف أنه من المشاهد الصعبة التي نفذها خلال الفيلم هو مشهد القفزة من خمسة أدوار، فلقد رفض الاستعانة بدوبلير ونفذها هو بنفسه حيث دار حديث بينه وبين المخرج كريم السبكي وفي النهاية قرر عمل المشهد بنفسه لأن وجهه سيكون واضحًا فيه وكانت القفزة صعبة ومخيفة ولكنه استطاع تنفيذها وتصويرها من أكثر من زاوية، حيث أعادوا تصوير المشهد حوالي سبع مرات ولكن في النهاية خرجت بشكل مبهر رغم صعوبة تنفيذها.

كواليس كوميدية

وعن كواليس الفيلم قال عمرو، إن الفريق بأكمله اجتهد كثيرًا حتى يخرج الفيلم بهذا الشكل الرائع الذي أعجب به الجمهور، سواء نجوم الفيلم أو كل من يقف خلف الكاميرات، جميعهم كانوا مثل العائلة التي تهتم بكل التفاصيل حتى يخرج العمل بصورة مشرفة.

وقد جمعتهم لحظات كثيرة من الكوميديا أثناء التصوير، كما أن أغلبهم اجتمعوا من قبل في مسلسل "جراند أوتيل" مع دينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح، لذا العودة للعمل معهم هي عودة للذكريات الجميلة، وأكد أن دور دينا الشربيني في الفيلم كان استثنائيًا ولعبته بشكل مبهر، فلقد كانت في البداية مهتمة بالدور الذي لعبته أمينة خليل ولكنهم أقنعوها بالشخصية الأخرى لأنها شخصية صعبة جدًا وبالفعل قدمته بشكل مختلف، كما أن أمينة خليل لبست شخصية "فُتنة" وكانت تهتم بأدق التفاصيل أثناء التصوير.

اختيار النجمة يسرا

أما عن النجمة يسرا فقال يوسف إنها أضفت جوًا رائعًا على وتربطهم جميعا علاقة صداقة قوية بها منذ سنين، فهي شخصية جميلة والجميع شعروا بالسعادة الشديدة لوجودها معنا في الفيلم، فهي كانت إضافة قوية للغاية، حيث أكد أنه هو من اقترح على المخرج كريم السبكي أن تلعب يسرا الدور وهو من تحدث بنفسه معها.

صداقته بـ"تايسون"

وعن صداقته بالفنان محمد ممدوح "تايسون" قال عمرو إن صداقتهما قوية ترجع لسنين، أما داخل العمل فهو يستفيد منه كثيرًا أثناء التصوير كممثل محترف وفي بعض الأحيان وهم يصورون المشاهد يتوه من عظمة الأداء الذي يقدمه تايسون ويقف ليشاهده، فهو يرى أنه واحد من أعظم الممثلين حاليًا.

وأكد عمرو أن جزءا كبيرا من نجاح الفيلم يرجع للمخرج كريم السبكي، فهو شخص مجتهد إلى أبعد حد ويهتم بأدق التفاصيل ويركز فيها، ويعرف إمكانيات كل الفريق وكيف يستخرج من الممثل أداء رائعا، فهو يرى أشياء ربما لا يراها الممثل بنفسه، فلقد شعر بالمتعة أثناء العمل معه.

أين اختفت كندة علوش؟

وعن ابتعاد زوجته الفنانة كندة علوش حاليًا عن الأعمال الفنية قال عمرو، إن أولوية كندة الآن هي المنزل، وأنهم بالطبع يريدون العودة للعمل مع بعضهم ولكن لم يُعرض عليهم نص مناسب، وأكد أن الارتباط بالشخص المناسب يمثل الاستقرار في الحياة وهذا شيء يشجع الجميع عليه رغم أنه لا يحب أن يعطي نصائح لأحد أو يتلقاها لإن لكل إنسان تجربته الخاصة في الحياة.

وأكد عمرو أنه يقرأ حاليًا بعض السيناريوهات الجديدة لمسلسلات الموسم الرمضاني القادم، لكنه لا يعرف ما إذا سيكون حاضرًا أم لا لأنه لا يريد التواجد فقط من أجل الظهور ولكن يجب أن يكون العمل جيدًا وفي يديه على الأقل 50% من السيناريو حتى يقرر البدء فيه.

"ولاد رزق" يحمل مفاجآت

وأضاف عمرو أنه مشغول حاليًا في تصوير الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" مع النجوم أحمد عز وآسر ياسين والمخرج طارق العريان، وأضاف عمرو أن ولاد رزق هو سلسلة محبوبة جدًا لدى الجماهير في كل البلدان العربية، وقد تفاعلوا معه منذ الجزء الأول، وهذا الجزء يحمل مفاجآت كثيرة لن يتوقعها أحد، لذا فهو ينتظر بشدة عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.