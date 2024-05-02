قبَّل يد رجل أعمال.. أحد أشهر أطباء مصر يثير الجدل بفيديو

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وسط عاصفة انتقادات لا توصف، انشغلت الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

كالنار بالهشيم

فقد تداول مصريون المقطع الذي التقط أثناء عقد قران ابنة الدكتور حسام موافي مريم الأسبوع الماضي، وتحديدا الأربعاء 24 أبريل/نيسان، وكان بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والشيخ خالد الجندي وسعد الهلالي، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وغيرهم.

وانهالت الانتقادات على اللقطة التي أظهرت موافي وهو يقبل يد رجل الأعمال، خصوصا بعد انتشارها بشكل واسع.

اجتزء وخرج من سياقه

أمام هذه البلبلة، خرجت عائلة موافي عن صمتها، وأكدت أن الفيديو اجتزء وخرج من سياقه.

مقطع يشعل جدلا في #مصر.. أستاذ طب الحالات الحرجة حسام موافي يقبل يد النائب البرلماني ورجل الأعمال محمد أبو العينين خلال زفاف ابنته #العربية pic.twitter.com/n9HQaEfKCZ — العربية (@AlArabiya) May 2, 2024

وأكد مصدر من الأسرة أن الصورة كانت طبيعية، وكانت من حفل عقد القران الذي حضره شخصيات مرموقة كثيرة، وفقا لـ "القاهرة 24".

وأضاف المصدر أن الدكتور حسام كانت تنتابه حالة من الفرحة الشديدة، وسعيد بمن شاركه تلك اللحظات، وبعد كلمة من رجل الأعمال محمد أبو العينين، تحدث فيها عن حبه للدكتور حسام ومدحه بها ثم قبل رأسه، انتهى الأمر بأن قبل موافي يد صديقه، شاكرا كلماته من دون أن يكون وراء الخطوة أي مقاصد.

يذكر أن الدكتور حسام موافي، هو أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وله سمعة كبيرة جداً ويحظى بشهرة واسعة بالأوساط المصرية، خصوصا بسبب فيديوهاته ونصائحة الطبية التي تنشر عادة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الفيديو، فانتشر بسرعة خلال الساعات الماضية وحقق مشاركات كثيرة.