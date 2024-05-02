قرية مصرية ترسل 120 طناً من المساعدات لغزة

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في لفتة إنسانية جميلة، قام أهالي قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بمصر، بإرسال قافلة مساعدات لأهالي قطاع غزة بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وجمع بيت المال الخاص بقرية بدين 120 طنا من المساعدات المتنوعة من المواد الغذائية والأدوات الطبية و الأدوية والملابس وغيرها من مواد الإعاشة لمساعدة أهالي غزة.

وقال محمد أحمد أحد أبناء القرية للعربية.نت، والحدث.نت إن أهالي القرية اجتمعوا واتفقوا وقرروا جمع الأموال من بعضهم، وتم وضع الأموال في بيت المال الخاص بالقرية وشراء 120 طنا من المساعدات الطبية والغذائية من بينها المواد التموينية مثل الزيت والسكر والسمن والأرز والمكرونة والبقوليات والعصائر والمياه والألبان والدقيق، كما تحوي المساعدات أيضا أدوية ومساعدات طبية وبطاطين ومراتب، وتم تحميلها على شاحنات ليتم إرسالها إلى غزة من أجل مساعدة إخوتنا في فلسطين، وذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية بجهود شعبية ورسمية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قرية مصرية بسيطة بهذه الخطوة من تجميع الأموال وشراء المستلزمات لمساعدة أهالي قطاع غزة، حيث تتسارع القرى والأحياء والشركات والنوادي المصرية على مختلف المحافظات في إرسال المساعدات ومساعدة أهل غزة الذين يعانون من ظروف إنسانية هي الأصعب منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر من العام الماضي.