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تعبيرية

مباحثات مصرية تركية تشهد توافقاً للرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية

رئيس الأركان المصري ونظيره التركي يؤكدان تطلعهما لتعزيز التعاون العسكري

العربية.نت، وكالات
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قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبدالحافظ في بيان، اليوم الخميس، إن رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر ونظيره التركي متين غوراك أكدا خلال مباحثات في أنقرة تطلعهما لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأضاف عبدالحافظ في بيان عبر "فيسبوك" أنّ الجانبين بحثا التعاون العسكري والأزمات الإقليمية والدولية "المؤثّرة على الأمن القومي لكلا البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها".

رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر (يسار) ونظيره التركي متين غوراك خلال ترأسهما اجتماعا في العاصمة التركية أنقرة - وكالة أنباء العالم العربي
رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر (يسار) ونظيره التركي متين غوراك خلال ترأسهما اجتماعا في العاصمة التركية أنقرة - وكالة أنباء العالم العربي

وذكر البيان أنّ رئيس الأركان المصري التقى أيضا وزير الدفاع التركي يشار غولر، الذي "أشاد بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري-التركي".

كما التقى رئيس الأركان برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية واستمع إلى عرض لمجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية؛ كما قام بجولة تفقدية شملت عددا من الشركات، منها شركة "بايكار" للطائرات وكذا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية، بحسب البيان المصري.

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وفي فبراير الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر للمرة الأولى منذ تولي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث رحب السيسي بالرئيس التركي لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا بداية التحسن منذ المصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ثم التقيا ثانية خلال قمة العشرين بنيودلهي في سبتمبر الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء. وزار أردوغان القاهرة فبراير الفائت، فيما هناك ترتيبات لزيارة مرتقبة للسيسي إلى أنقرة.

ورفعت وزارتا الخارجية المصريّة والتركيّة العام الماضي التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد انقطاعها منذ عام 2013.

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