مصر تؤكد توقف استيراد كافة اللقاحات المضادة لكورونا منذ عام

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بعد موجة من الجدل حول ما كشفته شركة "أسترازينيكا" من وجود مضاعفات جانبية وإصابات ووفيات جراء لقاحها ضد كورونا، وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي أن وزارة الصحة توقفت عن استيراد جميع لقاحات كورونا منذ عام كامل.

وقال المتحدث الرسمي إن توقف استيراد اللقاحات جاء لتوفر مخزون كاف في مصر، وتراجع نسبة الإقبال على اللقاحات، حيث اصبح فيروس كورونا ضعيفاً ولا يشكل خطورة على حياة المواطنين، فضلا عن التوصيات العلمية العالمية بتطعيم الحالات الأكثر خطورة جرعات تنشيطية سنوية مثل لقاح الإنفلونزا الموسمي.

وكانت حالة من الفزع قد انتشرت في مصر ، خصوصا بين من تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، بعد ما كشفته شركة "أسترازينيكا" من وجود مضاعفات جانبية وإصابات ووفيات جراء لقاحها، وهو الأمر الذي سبب صدمة و مخاوف عديدة في كل دول العالم.