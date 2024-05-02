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محكمة قناة الابتدائية
محكمة قناة الابتدائية

يا عانس.. غرامة 20 ألف جنيه لمصرية سبت زميلتها عبر "واتساب"

مقدمة الدعوى قالت إنها تعرضت لأضرار نفسية وأدبية تستوجب تدخل القضاء

القاهرة - مي عبد المنعم
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في حكم لافت، قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا أمس الأربعاء، بتغريم فتاة 20 ألف جنيه، بتهمة سب زميلتها في العمل عبر تطبيق "واتساب".

وترجع أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث قدمت فتاة بمحافظة قنا في صعيد مصر، شكوى ضد زميلتها في العمل بتهمة الإزعاج والسب عبر الرسائل على تطبيق واتساب.

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أضرار نفسية وأدبية

وقالت مقدمة الدعوى إن زميلتها قامت بشتمها عبر تطبيق واتساب بعبارات مسيئة منها "يا عانس" بسبب خلافات بينهما في العمل، مما تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية تستوجب تدخل القضاء.

وقالت النيابة، إنه وبعد فحص الواقعة والتأكد من صحتها تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثانية والتي قضت بتغريم المتهمة مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة سب وإزعاج زميلتها في العمل بسبب خلافات سابقة بينهما في بيع الأجهزة الكهربائية.

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