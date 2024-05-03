سطو مسلح وقنبلة .. مشهد هوليوودي تعرض له عمر كمال

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موقف غريب تعرض له المغني المصري عمر كمال في الولايات المتحدة الاميركية و كأنه مشهد من أفلام هوليوود.

في تصريحات متلفزة ، وأثناء حديثه حول جولته الغنائية الاخيرة مع زميله حسن شاكوش في الولايات المتحدة الاميركية ، حكى عمر كمال عن موقف مرعب حدث له هناك، حيث نصحه المترجم المصاحب له في الجولة بفتح حساب له في أحد البنوك الاميركية ، و شجعه أن الأمر لن يتطلب منه أكثر من إيداع مبلغ ألف دولار أميركي.

و يقول عمر كمال إنه ذهب الى البنك وانتظر دوره، ليفاجأ بأحد الأشخاص يحمل صندوقا يشبه صناديق حفظ الطعام، و يهدد أحد العاملين في شباك البنك، إما ان يملأ الصندوق بالنقود فورا ، أو يفجر البنك بقنبلة.

وبطريقة تعكس مدى بساطة المغني المصري ، يقول انه لم يفهم ما يحدث، لأنه لا يتقن اللغة الانجليزية، ويضيف: "تصورت الرجل يعاني من مشكلة عادية مع البنك، ولم اتخيل أنه سطو مسلح كما في الافلام".

وذكر عمر كمال أن المترجم المصاحب له نصحة بصوت منخفض أن يزحف خارجا من البنك هرباً من الانفجار بسبب احتمال انفجار القنبلة و هنا أدرك صعوبة الموقف الذي يعيشه، في مشهد هوليوودي بامتياز.

و أكد كمال أن الموقف تطور، و جاءت الشرطة الى مقر البنك للقبض على اللص، و الذي اتضح أنه يعاني مشكلات نفسية، واستمر هذا الموقف المرعب أكثر من 4 ساعات داخل البنك.

و في نهاية هذه القصة، يعلق عمر كمال بأنه أدرك ضرورة ان يتعام اللغة الانجليزية، كما تراجع عن فكرة فتح الحساب هناك تماماً قائلا: "الحمد لله ، الفلوس كان ممكن تفقد".