لماذا قبل الدكتور موافي يد أبو العينين؟.. فيديو كامل للواقعة يكشف مفاجأة جديدة

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ضجت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي بحملة هجوم واسعة على الدكتور حسام موافي بسبب الصورة المتداولة وهو يقبل يد النائب محمد أبو العينين، معتبرين أن الموقف غير لائق بمكانة الدكتور المصري الشهير الذي يتابعه الملايين.

وكشف الفيديو الكامل للواقعة الحقيقة، إذ إن تقبيل الدكتور موافي ليد محمد أبو العينين جاء في إطار التعبير عن الاحترام والتقدير، عقب قيام الأخير بإلقاء خطبة كبيرة في عقد قران ابنة موافي بارك من خلالها للعروسين وأسرتهما، واختص بالذكر الدكتور حسام موافي الذي أشاد به كثيرا.

وقال أبو العينين في خطبته الآتي: "النهاردة يوم مبارك والعروسين منورين، ووشهم واضحة جدا في البشرى، هما دول الطليعة الجديدة اللي هيتمتعوا بالثورة اللي حصلت في مصر وبكل الأعمال العظيمة اللي تفضل بيها السيد الرئيس واللي تفضل بيها كل الأيادي البيضاء اللي اشتغلت في مصر سواء القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء كانت ملحمة".

تابع: "مبروك للعروسين وتحية للعروسين عشان ربنا يوفق وألف مبروك لأهلي العرسان والدكتور موافي الأخ والصديق العزيز اللي كلنا بنفتخر بيه.. مفخرة لمصر، هذا الرجل اللي بيتفرج عليه ملايين وأنا في حلقة حلقة بيقدمها في التلفزيون بلاقي الجماعة في السعودية والخليج والعراق والأردن بيقولوا لي إن الراجل ده راجل علامة ولازم يكون له وضع تاني ونستفيد منه وعاوزين نروح له.. أنا بحييك يا دكتور على البصمة العملية اللي قدمتها للأمة الإسلامية والعربية، ده الجديد نربط العلم بالدين وقدم الدين في صورة نفهمها".