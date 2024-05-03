مقطع يشغل المصريين.. ضرب طليقته وزوجها بمنزلهما وسرقهما

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انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قبل يومين، أثار حالة من الاستياء والغضب في الشارع المصري، حيث تضمن قيام عدد من الأشخاص بالدخول لمنزل إحدى السيدات والتعدي عليها وزوجها بالضرب.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أمس الخميس، لكشف ملابسات هذا المقطع ومكان حدوث الواقعة، ليتضح أن وراء هذه الحادثة طليق السيدة التي تظهر في الفيديو.



وقالت الداخلية المصرية إنه تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية، من السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو وزوجها "مصابين بكدمات متفرقة" وتضررهما من طليق الأولى ومعه 4 آخرين "لهم معلومات جنائية لقيامهم بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات متعددة بهما، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي وهاتفي محمول، وذلك بسبب وجود خلافات عائلية بينهم، ثم فروا هاربين.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم ضبط مرتكب الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.