بينهم يسرا وأصالة ومنى زكي.. نجوم اعترفوا بالذهاب للطبيب النفسي بسبب حالتهم السيئة

هل الشهرة تتسبب في المرض النفسي؟

هذا هو السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين، بعدما اعترف أكثر من نجم بتردده على عيادات الطب النفسي للعلاج، ولعل أحدث تلك الاعترافات هو ما صرحت به الفنانة يسرا اللوزي، التي قالت بإحدى المقابلات التلفزيونية إنها تذهب إلى طبيبة نفسية منذ سبع سنوات، حيث إنها تعلمت منها الكثير، واستطاعت أن تتلغب على الكثير من الأزمات بحياتها بفضل تلك الزيارات لعيادة طبيبتها النفسية.

وليست الفنانة يسرا اللوزي هي النجمة الوحيدة التي اعترفت بعلاجها النفسي بل سبقها عدد كبير من النجوم والنجمات، فالقائمة تطول ولكن سوف نرصد أبرز الفنانين الذين يعانون من بعض المشكلات النفسية.

منى زكي تتردد على الطبيب النفسي بسبب أدوارها التمثيلية

كشفت الفنانة منى زكي، أنها تذهب إلى الطبيب النفسي على فترات ليست بالبعيدة، وذلك بسبب الأدوار الفنية التي تجسدها في السينما والدراما التلفزيونية، فقد أكدت أنه منذ تقديمها لفيلم "احكي يا شهرزاد" عام 2009 مع حسن الرداد ومحمد رمضان، بدأت علاقتها بالطب النفسي، حيث تعرضت وقتها لبعض المشكلات النفسية بسبب ذلك الدور واضطرت إلى الذهاب لعيادة أحد الأطباء النفسيين، ولم تستطع الاستغناء عنه بعد ذلك نظراً للأدوار المركبة التي تجسدها على الشاشة.

واعترفت الفنانة غادة عبدالرازق بأن لديها رحلة طويلة مع الطب النفسي، حيث إنها أحد الزبائن الرئيسيين لدى طبيب نفسي شهير بالقاهرة، والذي تعالج على يده منذ أكثر من عشرين عاما، وتتعاطى بعض أدوية الاكتئاب، نظراً لمعاناتها الدائمة من بعض المشكلات النفسية، موضحة أنها لا تستطيع الاستغناء عن طبيبها النفسي، الذي حاولت أن تغيره وتذهب إلى طبيب آخر لكنها لم تتمكن من ذلك، وأصبحت علاقتها بذلك الطبيب قوية للغاية.



أصالة و"الشيزوفرينيا"

واعترفت النجمة أصالة نصري بذهابها للأطباء النفسيين خلال فترة انفصالها عن المخرج طارق العريان وقبل زواجها من فائق حسن قائلة: "أنا كنت عايشة حياة شيزوفرينيا وكنت بتعالج عند أطباء نفسيين مش طبيب واحد".

وتابعت أصالة بأحد اللقاءات التلفزيونية : "في نفس الوقت كنت بشتغل كتير، وفعلا من أول الصدمة كانت أكتر مرحلة اشتغلت بها في حياتى، وأنا حتى لما كنت ضيفة في أحد البرامج قبل كده مكنتش عارفه بحكى إيه وحاسة نفسي في دوامة ومش عارفة إيه اللي يتقال وإيه اللي مينفعش يتقال وكل أفكاري متضاربة".

وأضافت أصالة نصري: "أنا عندي طبيب نفسي بيحبني كتير وبيحب صوتي وبيتابعني، وأنا كتير بحبه وبحس أنه بيعالجني بالشيء اللي أحبه".

وتابعت أصالة: "خضعت للأدوية وكانت أسوأ شيء في حياتي واستمرت فترة الأدوية حوالي 8 أشهر، وبمرة اتفلسفت وأخدت حباية زيادة عانيت بعدها يومين تلاتة ومكنتش قادرة أمشي على رجلي، وانفصلت عن الأدوية قبل عيد ميلادي بأيام".

قصة يسرا مع طبيبة نفسية بأميركا

وتحكي النجمة الكبيرة يسرا عن تجربتها مع العلاج النفسي، فقد أكدت أنها كانت تذهب للطبيب من أجل الفضفضة ولم تتلق أي علاج، وحينما سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1985، كانت نحيفة جداً ولكنها التقت بأحد الأطباء هناك وهو الذي أرشدها لطبيبة مشهورة أخضعتها لتنويم مغناطيسي دام 4 ساعات متواصلة، وكانت وقتها تحكي للطبيبة وتبكي بشدة حتى فرغت من الحديث، مؤكدة أنها حينما دخلت الغرفة مع الطبيب النفسي، أفرغت شحنة كانت بداخلها وظلت تحكي مشكلاتها لساعات طويلة، وعندما انتهت من الحديث، قال لها طبيبها المعالج إنها من أكثر الحالات التي شاهدها في حياته تعقيدا.

شيرين و"الوسواس القهري"

وصرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني، بأنها مصابة بمرض "الوسواس القهري"، وأنها تذهب لطبيب نفسي للعلاج، وقالت إنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي ليعالجها.

وأضافت أنها أخذت أدوية لمحاربة الوسواس القهري الذي عانته بعد إنجابها ابنتيها مريم وهنا، وأنها تتخيل أشياء لا تحدث في الحقيقة، مشيرة إلى أنها تعافت من هذا الوسواس، ولكنها ما زالت تخضع للعلاج.

نجوم رجال يذهبون إلى الطبيب النفسي

أما عن أشهر النجوم الرجال الذين يذهبون إلى الطبيب النفسي، فيأتي في المقدمة الفنان خالد الصاوي، الذي كانت لديه رحلة طويلة مع العلاج النفسي، بسبب الأدوار المركبة التي يقدمها على الشاشة، ومن بين أصعب تلك الأدوار شخصية "شريف نائل" التي قدمها في فيلم "الفيل الأزرق" ، والتي كانت تصيبه بنوبات خطيرة من الهلع والمرض النفسي، ليذهب بعدها بالفعل إلى الطبيب النفسي.

واعترف المطرب أمير عيد عضو فريف "كايروكي" الغنائي أنه يذهب إلى الطبيب النفسي بسبب حالته النفسية السيئة التي أصابته منذ فترة طويلة، ويحاول التغلب على تلك الحالة بالعلاج النفسي.

وكذلك الفنان السورى باسل خياط من الفنانين الذين تعرضوا لأزمة نفسية شديدة بعد انفصاله عن حبيبته، ليقرر الذهاب إلى طبيب نفسي، ووصل معه الأمر لدرجة معقدة، فكان يشعر بوجودها ويتخيل أنها معه، وتغلب على الأمر بمساعدة الطبيب.