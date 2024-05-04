اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
هلال العيد
تعبيرية عن الهلال

بيان من معهد الفلك بشأن موعد أول ذي القعدة وعيد الأضحى

هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 29 شوال الحالي الموافق 8 مايو "يوم الرؤية"

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق فلكيا يوم الخميس المقبل وعدته 29 يوما.

وأضاف رابح، في بيان اليوم السبت، أن هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 شوال الحالي، الموافق 8 مايو الحالي "يوم الرؤية".

موعد عيد الأضحى

وأوضح رابح أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مكة المكرمة، وفي القاهرة 38 دقيقة وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين 32 - 40 دقيقة.

اكتشاف أثري حير العقول.. هل كان هناك بشر على الأرض قبل آدم؟ الأخيرة خاص اكتشاف أثري حير العقول.. هل كان هناك بشر على الأرض قبل آدم؟

وتابع أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 8 - 48 دقيقة.

وأوضح بيان معهد الفلك أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكياً تكون يوم الجمعة 2024/6/7م.

وأشار بيان معهد الفلك إلى أن وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً ستكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأحد 16 يونيو 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
كيف نجح الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن طوال نصف قرن في تخليد حب الوطن داخل قصائده؟ كيف نجح الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن طوال نصف قرن في تخليد حب الوطن داخل قصائده؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط