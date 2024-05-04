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فسيخ خاص لمرضى السكر والضغط في نبروه بمصر
خاص

عيد شم النسيم.. فسيخ خاص لمرضى السكر والضغط في مصر

يقول أحد أقدم أصحاب محلات الفسيخ في مدينة نبرو، في حديث لـ"العربية.نت" إنه يتم صناعة فسيخ خاص لأصحاب مرضى السكر والضغط، وذلك عن طريق تجهيز الأسماك المملحة بطريقة يتم فيها تقليل الملح

القاهرة - العربية.نت
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في مدينة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية شمال مصر، يقبل الكثير قبل ساعات من عيد الربيع "شم النسيم" على شراء الأسماك المملحة "الفسيخ"، كونها من أشهر المدن على مستوى مصر في صناعة "الفسيخ" منذ عشرات السنين، ولكن قرر عدد من الباعة في تلك المدينة إنشاء أسماك مملحة خاصة لمرضى السكر والضغط، وذلك لاستمتاعهم بأكل الأسماك المملحة دون التأثير على صحتهم.

يقول أسامة شعير أحد أبناء مدينة نبروه ومن أقدم أصحاب محلات الفسيخ في المدينة، في حديث لـ"العربية.نت" إنه يتم صناعة فسيخ خاص لأصحاب مرضى السكر والضغط، وذلك عن طريق تجهيز الأسماك المملحة بطريقة يتم فيها تقليل الملح، ثم يتم وضعه في براميل خشبية للتخزين لفترة 15 يوماً فقط.

تمليح بنسبة 50%

كما أكد أنه يتم استخدام أنواع السمك التي تخرج من البحر طازجة ثم يتم تمليحها بنسبة 50% عكس الطريقة العادية المتعارف عليها، مؤكدا أن تلك الطريقة تساعد مرضى السكر والضغط في التذوق وتقليل الضرر بنسبة كبيرة.

كما أوضح أنه يأتي الكثير من الزبائن يطلبون الفسيخ قليل الملح والذي يتم صنعه خصيصا لهم لتقليل الضرر، وننصحهم بعدم تناوله بنسبة كبيرة، وذلك بعد الرجوع للطبيب الخاص بهم.

إرشادات لعطلة شم النسيم

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت عن عدة إرشادات للمصريين أثناء قضاء عطلة "شم النسيم". ونصح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان المصري لشؤون الطب الوقائي، بتجنب تناول الفسيخ قدر الإمكان، والتأكد من نظافة الأسماك، والشراء من أماكن موثوقة، مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال الاشتباه في الإصابة بالتسمم الغذائي، أو الاتصال بمركز خدمات الطوارئ، موضحًا أن أعراض وعلامات التسمم الغذائي الذي ينتقل بعد تناول الطعام ما بين 12 و36 ساعة، وفي بعض الأحيان قد تمتد الأعراض لأيام.

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كما نصح قنديل بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة نظرا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد على 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى، وللحوامل والأطفال، مؤكدا على أهمية تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

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