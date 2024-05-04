مصرع طفل أسفل عجلات سيارة حضانته بمحافظة مصرية

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لقي طفل مصرعه تحت عجلات سيارة الحضانة بعد نزوله منها بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية المصرية، وذلك عقب نزوله منها أمام منزله، حيث دهسه السائق من الخلف وفشلت محاولات إنقاذ حياته وسط حالة من الحزن بين كافة الأهالي.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بورود بلاغ مصرع طفل في حادث سيارة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى السادات التخصصي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع أحمد هيثم عبد اللطيف 3 سنوات، مقيم بمدينة السادات، وأوضحت أسرته في التحقيقات أن سيارة الحضانة تسببت في الحادث وصدمت الطفل من الخلف.

وجاء تقرير مفتش الصحة عن الحادث أن سبب الوفاة كسور في الجمجمة والضلوع وتهتك لأنسجة الرقبة والوجه ونزيف داخلي بالصدر والمخ.