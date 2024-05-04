"عربية كشري" داخل أحد أندية مصر تثير الجدل

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تسببت "عربية كشري" خاصة بأحد المطاعم الشهيرة في إثارة الجدل داخل مقر نادي الزمالك المصري، في الأيام القليلة الماضية، بعد تواجدها في مقر النادي مؤخراً.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن تواجد "عربية الكشري" داخل مقر النادي يكون يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع فقط ولا تتواجد بشكل دائم.

عروض ترفيهية لرواد النادي

وأشار المصدر إلى أن سبب تواجد "عربية الكشري" داخل النادي يأتي من أجل المزج بين الترفيه وتناول الطعام، لأن مسؤولي هذا المطعم يقدمون عروضًا ترفيهية للأعضاء، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وأضاف المصدر أن سبب عدم تواجد العربية في أحد المحلات داخل النادي، هو أن شكل "عربية الكشري" يعتبر صورة رمزية لهذا المطعم، وهو ما ينال إعجاب معظم الأعضاء.

وأوضح أن المطعم طلب من مجلس الإدارة زيادة مدة تواجد العربة لعدة أيام مقبلة لحين إنهاء إجراءات تأجير أحد المحلات داخل النادي.

رمز وفخر للمطعم

من جانبه، قال مالك سلسلة محلات الكشري الشهيرة صاحبة "عربية الكشري" إن عربية الكشري رمز لعلامتهم التجارية التي يفتخرون بها.

وأضاف أن "عربية الكشري" سوف تعمل يومي الخميس والجمعة لأن الإقبال غير عادي.

وتابع: "مجلس الإدارة حابين الموضوع وكلموني كذا مرة".