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امرأة حامل - تعبيرية

"ولادة بدون حمل".. ضجة تعليقات طريفة على إعلان غريب لطبيب نساء مصري

تعجب ناشط على فيسبوك من اللوحة، قائلاً: "ولادة بدون حمل ازاي يعني؟ هنشتريه من السوبر ماركت ولا هنكسبه في كيس شيبسي"

العربية.نت
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ضجت مواقع التواصل في مصر بموجة تعليقات ساخرة وطريفة على إعلان طبيب نساء وتوليد عن عيادته الخاصة عن طريق لوحة دعائية تم التلاعب بحجم الكتابة فيها لتظهر من بعيد "ولادة بدون حمل".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللوحة الدعائية بسخرية، حيث كتب أحدهم: "الطب اتقدم واتطور يا جدعان، إليكم هذا العرض.. ولادة بدون حمل".

اللوحة الإعلانية التي علقت بأحد شوارع مصر
اللوحة الإعلانية التي علقت بأحد شوارع مصر

وتعجب ناشط على فيسبوك من اللوحة، قائلا: "ولادة بدون حمل ازاي يعني؟ هنشتريه من السوبرماركت ولا هنكسبه في كيس شيبسي".

ومن بين التعليقات: "أكيد سمعت عن ولادة بدون ألم، الجديد بقى في مصر ولادة بدون حمل".

وقال آخر متهكما على الدعاية: "ولادة بدون حمل ولا تعب، مش دكاترة المنصورة اللي تقعد ساعتين في الكشف.. اتقوا ربنا واتعلموا من العلم الحديث ده وواكبوا التطور".

وكشف أحد النشطاء أن هذه دعاية بهدف جذب الانتباه، مضيفا: "عشان تعرف.. جذب الانتباه للإعلان على الطريقة المنوفية، لو شوفت الإعلان لأول مرة هتشوف فقط جملة "ولادة بدون حمل"، ولكن لو رجعت وقرأت الإعلان بتركيز مرة تانيه، هتلاحظ كلمة (سهلة) تحت كلمة (ولادة) وكلمة (صعب) فوق كلمة (حمل)، ليكون شعار الإعلان الأصلي "ولادة سهلة بدون حمل صعب".

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