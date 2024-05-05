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جواز السفر المصري - آيستوك

بعد تطبيق الزيادة.. سعر استخراج جواز السفر المصري "أون لاين"

دبي - العربية.نت
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تصدرت رسوم استخراج جواز السفر المصري الجديدة، محرك البحث بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الزيادة الجديدة.

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جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل قانون جوازات السفر، ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسوم الحصول على جواز السفر، ورفع قيمته من 250 جنيها إلى 1000 جنيه بحد أقصى.

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الأسعار بعد الزيادة

أما عن أسعار استخراج جواز السفر بعد الزيادة فهي كالتالي:

1- جواز سفر عادي وتكون تكلفته 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

2- جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

قانون رفع السعر

وكان السيسي، قد أصدر القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر، وينص التعديل على رفع القيمة القصوى لرسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه.

ويسند التعديل إلى وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية، أن يصدر قرار بتحديد شكل جواز السفر ومواصفاته وقيمة رسومه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.

بناء على قرار السيسي، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا وزاريا رقم 470 لسنة 2024 بتحديد الرسوم الجديدة، حيث يبلغ رسم الاستخراج لأول مرة 450 جنيهاً، في حين أن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه، مع إضافة باقي الرسوم المقررة في قوانين أخرى.

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