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(تعبيرية من آيستوك)

فقدت وعيها بقطار الموت.. شابة ماتت خوفاً بمدينة ملاهٍ في مصر

القاهرة - العربية.نت
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حادثة مؤسفة شهدتها مدينة ملاهٍ شهيرة في منطقة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، الأحد، حيث توفيت شابة داخل لعبة "قطار الموت".

فقد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوفاة شابة في مدينة الملاهي، فانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة.

قصة مؤلمة من مصر.. وفاة طفلة بسبب لعبة في مدينة ملاهي مصر قصة مؤلمة من مصر.. وفاة طفلة بسبب لعبة في مدينة ملاهي
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توقف عضلة قلبها

ليتبين أن الشابة، البالغة 22 عاماً، فقدت وعيها في القطار مع أصدقائها، فقام العامل بإيقاف اللعبة في الحال.

فيما تم نقلها إلى المستشفى فاقدة للوعي تماماً، واتضح توقف عضلة قلبها، وفق وسائل إعلام محلية.

النيابة تحقق

وقد أجرى الأطباء عمليات إنعاش للقلب إلا أن الشابة لم تستجب على الإطلاق.

في حين طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادثة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكانت مصر قد شهدت كما غيرها من البلدان حول العالم حوادث من هذا القبيل وإن نادرة، إما بسبب إهمال بعض أصحاب الملاهي لاجراءات السلامة عامة، أو لأسباب صحية تتعلق بمرتادي تلك الألعاب.

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