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إسعاف مصر

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من سيارة بعد التحرش بها

دبي - العربية.نت
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في حادثة تشبه مأساة حبيبة الشماع التي عرفت بـ "فتاة الشروق" في مصر، كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، التفاصيل الكاملة لقفز فتاة ثلاثينية من سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي، واتهامها لمهندس بمحاولة اختطافها والتحرش بها، في أول لقاء بينهما بعد تعرفهما على شبكة الإنترنت.

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تعرفا على فيسبوك

كما بينت التحريات أن فتاة ثلاثينية حررت محضراً بمركز شرطة كرداسة ضد شاب في الخامسة والثلاثين من عمره يعمل مهندسا بمحاولة اختطافها والتحرش بها داخل سيارته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأوضحت الشابة أنها تعرفت على الشاب منذ قرابة شهر ونصف عبر فيسبوك، وقررا اللقاء لأول مرة، وبالفعل ذهبت إليه وجلسا سويا في "كافيه" ثم اصطحبها في سيارته للتنزه قليلاً.

"تحرش بها فصرخت"

كما أضافت أن الشاب قاد السيارة على الطريق الصحراوي المظلم ما أصابها بالقلق فطلبت منه العودة إلا أنه رفض، وبدأت يده تتحسس أجزاء حساسة من جسدها فنهرته وصرخت بشدة، وقفزت من السيارة بعدما تعدى عليها بالضرب لإسكات صرخاتها.

كذلك أوضحت أنها فقدت حقيبتها وهاتفها بعدما تركتهما داخل السيارة وتوقف لها عدد من قائدي السيارات على الطريق لإنقاذها، وتم نقلها إلى المستشفى وتبين إصابتها بإصابات طفيفة، ثم توجهت إلى مركز شرطة كرداسة وحررت محضرا بالواقعة.

حادثة حبيبة الشماع

تأتي هذه الواقعة بعد أيام من وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروق والمعروفة إعلامياً بـ"فتاة الشروق"، التي لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوماً.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق شركة التوصيل، المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 50 ألف جنيه.

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