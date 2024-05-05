مهووس بأفلام الرعب.. معلومات مثيرة عن المحرض على قتل طفل شبرا

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تواصل أصداء جريمة القتل البشعة المعروفة إعلامياً في مصر بـ "طفل شبرا الخيمة" وذلك مع تكشف تفاصيل جديدة عن المقيم المصري بالكويت وهو المحرض على ارتكاب عملية القتل بهدف انتزاع أعضاء الطفل وبيعها إلى تجار الأعضاء البشرية.

فقد كشفت الكاتبة الصحفية دعاء خطاب في صفحتها عبر إنستغرام، عن تفاصيل مثيرة عن المقيم المصري المتهم في القضية.

من أسرة ميسورة الحال

وقالت إنه من أسرة ميسورة الحال، حيث كان والده يعمل محاسباً في إحدى الشركات الكبيرة، بينما كانت والدته ربة منزل، ولديه شقيقان هو أكبرهم.

بالإضافة إلى ذلك أوضحت أنه كان يحب أسرته ويحب الآخرين ويتعامل مع الجميع بلطف شديد، على حد تعبيرها.

إلى ذلك أفادت بأن المقيم المصري كان يدرس في إحدى مدارس اللغات، وكان من المقرر أن يلتحق بالجامعة العام المقبل.

كما لفتت إلى أنه عرف بالذكاء والتفوق الدراسي، وأراد أن يدخل كلية الطب ويدرس التشريح، بالإضافة إلى أنه كان لديه شغف كبير بمتابعة أفلام الرعب والمشاهد الدموية. وأكدت أن الأسرة كان يجب عليها الالتفات إلى هذا الأمر.

استخدم عنوان والده الإلكتروني

كذلك أشارت إلى أنه استخدم الـ IP الخاص بوالده من أجل التحريض على تنفيذ هذه الجريمة، ما جعل الوالد هو المسؤول عن الجريمة؛ لأن كافة الأدلة كانت باسمه، موضحة أنه تم إلقاء القبض على الأب والابن وتسليم كافة الأجهزة الإلكترونية.

يذكر أن المتهم القادم من الكويت والذي جاوز الخامسة عشرة من عمره كان أقر خلال التحقيق معه أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لقتل الطفل والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

كما اعترف الطفل المحرض أنه سبق أن قام بهذا الفعل مراتٍ عدة، وقد تم التحقق بالفعل من قبل السلطات المعنية من صحة الأمر، عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبوالده.