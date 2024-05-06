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عصام صاصا
عصام صاصا
خاص

إخلاء سبيل بكفالة.. جديد قضية مغني المهرجانات عصام صاصا

القاهرة - مايسة السروي
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في جديد حادث دهس مغني المهرجانات عصام صاصا لأحد الأشخاص على الطريق الدائري، قالت المحامية سامية عبد الغفار، إنه صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة قدرها 30 ألف جنيها.

دهس شاباً وقتله.. تحليل مخدرات لمغني المهرجانات عصام صاصا مصر دهس شاباً وقتله.. تحليل مخدرات لمغني المهرجانات عصام صاصا

ونفت المحامية للعربية.نت، ما يتم تداوله بشأن القبض على موكلها من منزله، حيث أكدت أن صاصا هو من قام بالإبلاغ عن الواقعة وقت حدوثها وانتظر في موقع الحادث لحين قدوم الشرطة.

وأكد مصدر أمني، أن المتهم عصام صاصا لا يزال متحفظا عليه لحين الانتهاء من عمل تحليل المخدرات له، للتأكد من تعاطي عصام صاصا لأية مواد مخدرة أثناء قيادته السيارة من عدمه.

سيارة عصام صاصا
سيارة عصام صاصا

وكانت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية قد أفادت اليوم، أن "صاصا" أثناء قيادته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية أمس الأحد، فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته، وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

سيارة عصام صاصا
سيارة عصام صاصا

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عصام صاصا للوقوف على ملابسات الحادث، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

كما طلبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسبابه، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.

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