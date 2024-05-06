إخلاء سبيل بكفالة.. جديد قضية مغني المهرجانات عصام صاصا

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في جديد حادث دهس مغني المهرجانات عصام صاصا لأحد الأشخاص على الطريق الدائري، قالت المحامية سامية عبد الغفار، إنه صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة قدرها 30 ألف جنيها.

ونفت المحامية للعربية.نت، ما يتم تداوله بشأن القبض على موكلها من منزله، حيث أكدت أن صاصا هو من قام بالإبلاغ عن الواقعة وقت حدوثها وانتظر في موقع الحادث لحين قدوم الشرطة.

وأكد مصدر أمني، أن المتهم عصام صاصا لا يزال متحفظا عليه لحين الانتهاء من عمل تحليل المخدرات له، للتأكد من تعاطي عصام صاصا لأية مواد مخدرة أثناء قيادته السيارة من عدمه.

وكانت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية قد أفادت اليوم، أن "صاصا" أثناء قيادته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية أمس الأحد، فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته، وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عصام صاصا للوقوف على ملابسات الحادث، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

كما طلبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسبابه، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.