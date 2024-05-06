إخلاء سبيل بكفالة.. جديد قضية مغني المهرجانات عصام صاصا

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
في جديد حادث دهس مغني المهرجانات عصام صاصا لأحد الأشخاص على الطريق الدائري، قالت المحامية سامية عبد الغفار، إنه صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة قدرها 30 ألف جنيها.
ونفت المحامية للعربية.نت، ما يتم تداوله بشأن القبض على موكلها من منزله، حيث أكدت أن صاصا هو من قام بالإبلاغ عن الواقعة وقت حدوثها وانتظر في موقع الحادث لحين قدوم الشرطة.
وأكد مصدر أمني، أن المتهم عصام صاصا لا يزال متحفظا عليه لحين الانتهاء من عمل تحليل المخدرات له، للتأكد من تعاطي عصام صاصا لأية مواد مخدرة أثناء قيادته السيارة من عدمه.
وكانت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية قد أفادت اليوم، أن "صاصا" أثناء قيادته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية أمس الأحد، فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته، وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.
ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عصام صاصا للوقوف على ملابسات الحادث، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.
كما طلبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسبابه، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.
-
لاعب ليفربول: صلاح رد على كلوب.. لكن "بعد فوات الأوان"يعتقد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح رد على مدربه ... رياضة
-
محمود الهباش: حماس مسؤولة عما يحدث في رفحمع بدء الجيش الإسرائيلي تكثيف ضرباته على مناطق شرق رفح جنوب قطاع غزة خلال الساعات ... العرب والعالم
-
مصر تحذر إسرائيل من عملية رفح.. "تهدد مليون فلسطيني"عقب دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح جنوب قطاع غزة وتكثيف ... مصر