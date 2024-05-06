"البالون الطائر" يتوقف عن العمل في مصر.. ما السبب؟

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فيما تلقى الرحلات على متنه إقبالاً من قبل المصريين لاسيما خلال أيام العطل، أعلنت هيئة الطيران المدني والملاحة الجوية وسلطات أرض مطار البالون الطائر بمدينة الأقصر، جنوب مصر، إيقاف وتعليق كافة رحلات البالون الطائر اليوم الاثنين، الذي يوافق يوم شم النسيم.

وأرجعت سلطات أرض مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر قرارها، إلى شدة الرياح واتجاهها ناحية الشرق، مما يشكل خطرًا على سلامة الملاحة الجوية.

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وتلقى رحلات البالون الطائر رواجًا وانتشارا كبيرا بين السائحين في مدينة الأقصر السياحية، حيث تتميز المدينة بتفردها بهذا النوع من الرحلات عن باقي المدن والمحافظات المصرية.

فيما تحتل مدينة الأقصر المركز الثالث عالميا في مجال تسيير رحلات البالون الطائر.

كما يعد مطار البالون الطائر الواقع في غرب المدينة من أكبر 10 مطارات عالمية للبالون، مما يضع الأقصر من بين المدن الرئيسية في هذا المجال.