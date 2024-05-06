العراق.. تنفيذ الإعدام بـ11 مدانا بالإرهاب في سجن "الحوت"

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أفاد مصدران أمنيان لرويترز أن العراق أعدم 11 شخصا، اليوم الاثنين، في سجن بمدينة الناصرية في الجنوب بعد صدور حكم بالإعدام عليهما عقب إدانتهما في تهم تتعلق بالإرهاب.

تنفيذ إعدام 11 مدانا بالإرهاب

كما أفاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار العراقية، بأن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بـ11 إرهابياً في سجن الناصرية المركزي "الحوت".

وذكر المصدر أن فريقاً من وزارة العدل أشرف على تنفيذ أحكام الإعدام بحق 11 شخصا بعد إدانتهم بـ"جرائم إرهابية" والانتماء إلى تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن أحكام الإعدام اكتسبت الدرجة القطعية وصادق عليها رئيس الجمهورية.

إعدامات سابقة

وكانت السلطات العراقية قد نفذت في 25 من أبريل الماضي، حكم الإعدام بحق 11 إرهابيا أيضا من تنظيم "داعش" في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل.

150 يواجهون الإعدام الوشيك

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إن 150 سجينا على الأقل في سجن الحوت بالناصرية يواجهون الإعدام الوشيك بدون إنذار في حال موافقة رئيس الجمهورية على الأحكام بحقهم، مشيرة إلى أن 8 آلاف سجين تقريبا، معظمهم متهمون بجرائم متعلقة بالإرهاب، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق.