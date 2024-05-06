آثاره الجانبية مميتة.. قرار باستبدال لقاح أسترازينيكا بـ"فايزر" في مصر

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بعدما أثارت شركة أسترازينيكا الجدل خلال الأيام الماضية بعد اعترافها المدوي بوجود آثار جانبية مميتة للقاحها ضد فيروس كورونا، تحركت وزارة الصحة المصرية.

فقد قال مصدر مطلع بوزارة الصحة المصرية لصحيفة "المصري اليوم"، أمس الأحد، إنه تقرر العمل بلقاح "فايزر" للوقاية من كورونا خلال الفترة المقبلة، بينما توقف العمل بلقاح أسترازينيكا مع قرار بوقف استيراده من الخارج.

وأضاف "لا يزال يتم العمل بنظام الموافقة المستنيرة التي تنص على مسؤولية الشخص في الحصول على اللقاح حال ظهور أي آثار جانبية وهي نفس الموافقة المستنيرة التي يتم العمل بها منذ اليوم الأول للتجارب السريرية للحصول على لقاح كورونا في مصر عام 2021".

رسالة طمأنة

وكانت وزارة الصحة المصرية وجهت في وقت سابق رسائل طمأنة للمصريين بشأن ما أثير حول تسبب لقاح "أسترازينيكا" في الإصابة بالجلطات أو وفيات.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم الإبلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط، أو قد تحدث بعد فترة طويلة من التطعيم.

وقالت الوزارة المصرية إن احتمال الإصابة بالجلطات جراء الإصابة بالفيروس قد يصل إلى 10 أضعاف، مقارنة بالجلطات التي قد تحدث بعد تلقي اللقاح، مطمئنة المصريين بعد تلقي أي بلاغات عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط.

جاء ذلك بعد أنباء منتشرة بشأن ملاحقة شركة "أسترازينيكا" قضائيًا في دعوى جماعية بسبب مزاعم أن لقاحها الذي تم تطويره مع "جامعة أكسفورد"، تسبب في وفيات وإصابات خطيرة بعشرات الحالات.