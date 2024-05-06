بعد بلبلة طه حسين وفراس السواح.. يوسف زيدان يعلق "شيء عجيب"

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بعدما أثارت تصريحات الباحث السوري فراس السواح والروائي المصري يوسف زيدان عن الأديب الراحل طه حسين، بلبلة واسعة، خرج زيدان عن صمته.

وقال في تصريحات متلفزة، أمس الأحد، إن جملة "أنا أهم من طه حسين" كانت عبارة عن مزحة، مشدداً على أن "طه حسين هو أستاذ الأجيال وعميد الأدب بلا منازع ولم نقصد الاستعلاء عليه".

"تمسكهم برموزهم"

كما أضاف أنه "شعر بالسعادة" من ردة فعل المصريين، لافتاً إلى أن هذا يدل "على تمسكهم برموزهم والقامات العلمية مثل طه حسين".

كذلك أكد أنه سينشر فيديو المؤتمر بالكامل ليتأكد الجميع من صدق أقواله ونواياه، موضحاً أن المؤتمر، الذي عقد السبت، كان يستهدف أساساً إطلاق مؤسسة ثقافية تهدف لتكريس الأدب والفن.

وختم قائلاً إن "المزحة" انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وأحدثت بلبلة بين النشطاء والمثقفين والمفكرين، لذا استوجب توضيح موقفه.

هجوم سطحي

إلى ذلك، كتب في تدوينة على حسابه بفيسبوك، قائلا: شيءٌ عجيب فعلًا .. بالأمس، في افتتاح مؤتمر مؤسسة تكوين" للثقافة العربية، وفي غمرة نقاشنا حول أهمية طه حسين وأهمية التواصل مع أفكاره المستنيرة، جرى بيني وبين الباحث الكبير "فراس السواح" محادثة مازحة.. ".

وأضاف: "فجأة، بعد ساعتين فقط، انتشر مقطع مُجتزأ من جلسة المؤتمر.. وانهالت علينا لعناتُ الغاضبين، وهجومهم السطحي دون أي جهد للتأكُّد من المزاح المقتطع من سياقه، وانفجر غضبٌ لا سبب له، ولا داعي".

يذكر أنه خلال المؤتمر، وفي معرض سؤال زيدان للباحث السوري الشهير" عمن أفضل أنت أم طه حسين؟"، رد السواح قائلاً: "أنا وأنت أفضل من طه حسين"، ما أثار جدلاً وانتقادات، على الرغم من أن الأمر لم يكن أكثر من مزاح.