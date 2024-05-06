بند لابديل عنه في هدنة غزة.. مسؤول مصري سابق يوضح

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بعدما أعلنت حركة حماس أمس الأحد انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، أفاد مصدر مصري مطلع أن وفد الحركة سيعود الثلاثاء لاستكمال المفاوضات.

ومن جانبه اعتبر اللواء محسن النعماني وكيل أول جهاز المخابرات المصرية الأسبق أن "أهم مكسب يجب أن يتحقق بعد وقف إطلاق النار، مع ضرورة أن تنص عليه المفاوضات، هو عدم السماح بتكرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، مرة أخرى بأي حال من الأحوال".

كما طالب اللواء النعماني، الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركتي فتح وحماس بسرعة الوحدة ومنع الانقسامات مرة أخرى خاصة، في ظل هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

كذلك دعا إلى التمترس خلف منظمة التحرير الفلسطينية، لمواجهة ما وصفه بحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

"حل عادل رغم الشطط"

وأشار النعماني، إلى أن مصر لم ولن تدخر أي جهد فى تجميع القوى الفلسطينية، لحل تلك القضية حلاً عادلاً، على الرغم من بعض حالات الشطط لدى بعض الفصائل الفلسطينية في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القاهرة تقف بالمرصاد لمخططات تهجير الفلسطينيين لما في ذلك من تصفية نهائية للقضية وضياع للأرض وحقوق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، أكد أن جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير عباس كامل، يقوم بجهد كبير في المفاوضات الحالية ويسعى بكل ما أوتي من قوة لوقف نزيف الدماء ووقف إطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية والملائمة، موضحاً أن هذه الجهود هي جزء من أدوات الاستراتيجية المصرية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت حماس أعلنت أمس أن وفد الحركة غادر القاهرة للتشاور مع قيادتها، مضيفة أن الوفد سلم الوسطاء في مصر وقطر رده، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

كما أكدت حماس تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، للوصول لاتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، داعية لعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.