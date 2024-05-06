ضبط منطقة مزروعة بمخدر الأفيون في قلب مدينة مصرية

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في واقعة غريبة ضبطت السلطات المصرية حقلا كبيرا مزروعا بالمخدرات في قلب مدينة بمحافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه وردت معلومات عن قيام مزارع بزراعة حقله بمدينة دسوق بالنباتات المخدرة والإتجار بها وحيازة أسلحة نارية، مضيفة أنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بقطعة أرض زراعية مملوكة له تبلغ مساحتها فدانا وقيامه بزراعة مساحة 6 قراريط منها بنبات الخشخاش المخدر المعروف باسم "الأفيون".

وقالت الوزارة إنه عثر بحوزة المتهم على كيلوغرام من الأفيون وسلاح ناري وإناء معدني لتسهيل وتصنيع مادة الأفيون، مشيرة إلى أن المتهم اعترف بقيامه بزراعة نبات الخشخاش "الأفيون"، وتصنيعه وإعادة تشكيله والإتجار فيه وحيازته للسلاح الناري لتأمين تجارته.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز بصيرة للدراسات قبل أعوام، فإن حجم تجارة المخدرات في مصر وصل إلى أربعمئة مليار جنيه.

ووفق الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية 93 ألفا و997 قضية جلب وترويج وتعاطي مواد مخدرة في عام 2022، وجاء على رأس المضبوطات 347 طنا من مخدر البانغو، و28.7 طنا من الحشيش، و3.4 طن من الهيروين، و847 كيلوغراما من الأستروكس، و23 مليونا و71 ألف قرص مخدر.

وينص قانون العقوبات المصري في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.